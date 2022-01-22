Нижний Новгород
Профиль пользователя Ionn

фото пользователя Ionn

О себе

Ну хз

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Погнали туда в никуда

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

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