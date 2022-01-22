Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить Погнали туда в никуда

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.