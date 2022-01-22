Нижний Новгород
Профиль пользователя Ionn
О себе
Ну хз
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
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