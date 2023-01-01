Нижний Новгород
Профиль пользователя Ilva

фото пользователя Ilva

О себе

Живу жизнь.
Интересную философией и математику, всё никак не могу начать изучать теорвер.
К кино и музыке я практически всеяден, разве что ужастики не мое😅.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Вот бы с кем-то пообщаться...

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение и дружба

маленькое фото пользователя Katya83
Нижний Новгород → Другое

Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе

маленькое фото пользователя Charlispring
Нижний Новгород → Другое

В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.