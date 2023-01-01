Живу жизнь. Интересную философией и математику, всё никак не могу начать изучать теорвер. К кино и музыке я практически всеяден, разве что ужастики не мое😅.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить Вот бы с кем-то пообщаться...

Нижний Новгород → Другое В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

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