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Нижний Новгород
Профиль пользователя ILRN

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О себе

Обожаю настольные и видеоигры, стараюсь бегать по вечерам) Не против покурить кальян за этими делами и просто так)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие
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