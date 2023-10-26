О себе

Обожаю настолки(на стратегию, сложные головоломки, или просто какие-нибудь весёлые)

Кино - исторические, на реальных событиях, нормальные комедии, ужасы (знаю сейчас нормальных нет, но уже традиция всё равно на них ходить и оценивать 😅)

Обожаю животных, сходила бы в кафе с кошками или собаками

Любитель куда-нибудь выбраться - посидеть, поболтать