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Нижний Новгород
Профиль пользователя Helga4815

фото пользователя Helga4815

О себе

Обожаю настолки(на стратегию, сложные головоломки, или просто какие-нибудь весёлые)
Кино - исторические, на реальных событиях, нормальные комедии, ужасы (знаю сейчас нормальных нет, но уже традиция всё равно на них ходить и оценивать 😅)
Обожаю животных, сходила бы в кафе с кошками или собаками
Любитель куда-нибудь выбраться - посидеть, поболтать

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры
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