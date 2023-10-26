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Нижний Новгород
Обожаю настолки(на стратегию, сложные головоломки, или просто какие-нибудь весёлые)
Нижний Новгород
Профиль пользователя Helga4815
О себе
Обожаю настолки(на стратегию, сложные головоломки, или просто какие-нибудь весёлые)
Кино - исторические, на реальных событиях, нормальные комедии, ужасы (знаю сейчас нормальных нет, но уже традиция всё равно на них ходить и оценивать 😅)
Обожаю животных, сходила бы в кафе с кошками или собаками
Любитель куда-нибудь выбраться - посидеть, поболтать
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться
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