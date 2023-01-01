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Нижний Новгород
Профиль пользователя Grigoriy12

фото пользователя Grigoriy12

О себе

Приехал из Волгограда, учусь в магистратуре. Люблю слушать музыку разных жанров и гулять по городу, а также вкусно поесть:)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Charlispring

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Как ваши дела ?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя DenKnov

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по центру города, проведем время в за чашкой согревающего напитка.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Ellised

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться где нибудь в центре города

Откликнулся 1 участник

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