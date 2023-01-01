Нижний Новгород

Профиль пользователя Grigoriy12

О себе Приехал из Волгограда, учусь в магистратуре. Люблю слушать музыку разных жанров и гулять по городу, а также вкусно поесть:)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Нижний Новгород