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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Grigoriy12
О себе
Приехал из Волгограда, учусь в магистратуре. Люблю слушать музыку разных жанров и гулять по городу, а также вкусно поесть:)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
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