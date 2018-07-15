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Нижний Новгород
Профиль пользователя GnaeusMarcius

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О себе

Интересуюсь историей и всяческой около-культурологией. Немного разбираюсь в вине и хорошей музыке.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

💩 Шутки про говно 📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться
Поболтаем? Наверное, на почти любую тему (кроме политики)
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