Был в сети сегодня

предлагаю пообщаться, может быть погулять

Познакомиться и прогуляться с кем-нибудь, ищу хороших друзей, подружек

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Встречаемся, общаемся, за любой кипишь и движ

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