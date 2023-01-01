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Нижний Новгород
Профиль пользователя Gio81

фото пользователя Gio81

О себе

Добрый. Верны. Справедливый.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🍿 Сходить в кино💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Компания за городом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Встречаемся, общаемся, за любой кипишь и движ

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя elinorrf

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Найти подругу, сходить погулять, перекусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Nata_13

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя skitten1

Нижний Новгород → сходить на мероприятие

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Jarzy

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Познакомиться и прогуляться с кем-нибудь, ищу хороших друзей, подружек

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя makhriina

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

предлагаю пообщаться, может быть погулять

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

Откликнулись 2 участника

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