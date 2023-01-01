⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород

Нижний Новгород
Профиль пользователя Fanfar

фото пользователя Fanfar

О себе

Работаю в сфере торговли.
Из активного отдыха предпочитаю пешие прогулки как за городом, так и в его черте. (Нравится не рукотворная природа и горные пейзажи)
Пассивный досуг предпочитаю скрасить за просмотром фильмов, пк игр, vr игр, либо чтением книг.
Любимые жанры фантастика, фентези и художественная история.

Хобби на текущий момент 3D печать.

Максимально стрессоустойчивая личность.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🪐 Астрология / таро💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя Masha_Medvedeva
маленькое фото пользователя Lyubov_92
маленькое фото пользователя Emanuel
маленькое фото пользователя Pavel11
маленькое фото пользователя tanyayaa
маленькое фото пользователя jay112
маленькое фото пользователя BurBon
маленькое фото пользователя SiTIS1323
маленькое фото пользователя Dmitry_1
маленькое фото пользователя PolinaLel
маленькое фото пользователя Kristibu
маленькое фото пользователя elinorrf
маленькое фото пользователя Sad_clown
маленькое фото пользователя Vitaliy_E
маленькое фото пользователя Liliia
маленькое фото пользователя Letty6
маленькое фото пользователя Alex52
маленькое фото пользователя Nastasi
маленькое фото пользователя Dexer
маленькое фото пользователя wakaranai
маленькое фото пользователя BugDofer
маленькое фото пользователя Wrapper
маленькое фото пользователя Dadinn
маленькое фото пользователя Marlin
маленькое фото пользователя Kozerog
маленькое фото пользователя Gio81
маленькое фото пользователя Birkit93
маленькое фото пользователя Vlad_Pomad

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам