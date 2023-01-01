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Нижний Новгород
Работаю в сфере торговли.
Нижний Новгород
Профиль пользователя Fanfar
О себе
Работаю в сфере торговли.
Из активного отдыха предпочитаю пешие прогулки как за городом, так и в его черте. (Нравится не рукотворная природа и горные пейзажи)
Пассивный досуг предпочитаю скрасить за просмотром фильмов, пк игр, vr игр, либо чтением книг.
Любимые жанры фантастика, фентези и художественная история.
Хобби на текущий момент 3D печать.
Максимально стрессоустойчивая личность.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🪐 Астрология / таро💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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