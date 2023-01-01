О себе

Работаю в сфере торговли.

Из активного отдыха предпочитаю пешие прогулки как за городом, так и в его черте. (Нравится не рукотворная природа и горные пейзажи)

Пассивный досуг предпочитаю скрасить за просмотром фильмов, пк игр, vr игр, либо чтением книг.

Любимые жанры фантастика, фентези и художественная история.



Хобби на текущий момент 3D печать.



Максимально стрессоустойчивая личность.