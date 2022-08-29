Привет , я Еся , переехала в Нижний , но так и не нашла здесь друзей. Буду очень рада найти компанию приятных людей с общими интересами . Мне 19 , через 2 месяца 20 лет , учусь в Архитектурно строительном универе. Мечтаю о путешествиях и приключениях . Обожаю смотреть на закаты и кушать вкусную еду )

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.