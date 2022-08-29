Нижний Новгород
Профиль пользователя Esya_17
О себе
Привет , я Еся , переехала в Нижний , но так и не нашла здесь друзей. Буду очень рада найти компанию приятных людей с общими интересами . Мне 19 , через 2 месяца 20 лет , учусь в Архитектурно строительном универе. Мечтаю о путешествиях и приключениях . Обожаю смотреть на закаты и кушать вкусную еду )
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
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