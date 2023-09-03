Нижний Новгород
Профиль пользователя Emmanuela
О себе
Мне нравится общаться с людьми, но по большей части именно слушать. Если будет выбор между погулять и заняться чем-то дома, то я склоняюсь ко второму.
Мне нравится слушать Электрофорез, Imagine Dragons, Indila, Stromae, Lady Gaga, КиШ, Billie Eilish и т.д.
Люблю читать детектив, триллер и ужасы.
Самый любимый фильм, который могу пересматривать из раза в раз - "Унесённые призраками" Миядзаки 🥰
Любимый сериал - "Вечность" с Йоаном Гриффитом
Люблю вкусно покушать, жизнь после сразу становится лучше *ПЮРЕ С КУРИНЫМ ФИЛЕ ЛУЧШЕЕ*
У меня нет нормальных собственных фоток, я больше фоткаю окружающих, поэтому ловите природу и котиков
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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