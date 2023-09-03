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Нижний Новгород
Профиль пользователя Emmanuela

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О себе

Мне нравится общаться с людьми, но по большей части именно слушать. Если будет выбор между погулять и заняться чем-то дома, то я склоняюсь ко второму.
Мне нравится слушать Электрофорез, Imagine Dragons, Indila, Stromae, Lady Gaga, КиШ, Billie Eilish и т.д.
Люблю читать детектив, триллер и ужасы.
Самый любимый фильм, который могу пересматривать из раза в раз - "Унесённые призраками" Миядзаки 🥰
Любимый сериал - "Вечность" с Йоаном Гриффитом
Люблю вкусно покушать, жизнь после сразу становится лучше *ПЮРЕ С КУРИНЫМ ФИЛЕ ЛУЧШЕЕ*
У меня нет нормальных собственных фоток, я больше фоткаю окружающих, поэтому ловите природу и котиков

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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