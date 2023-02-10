Дзержинск
Профиль пользователя ElisavetaLarina
О себе
Художник, занимаюсь росписью стен и не только.
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
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