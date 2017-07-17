Работаю, в свободное время изучаю Русский как иностранный язык, занимаюсь спортом, ЗОЖ, не пью, не курю, спокойный и честный человек. Люблю природу. Ищу новых друзей чтобы общаться и вместе гулять.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

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🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.