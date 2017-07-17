Зовут Элеонора, учусь на лингвиста, увлекаюсь рисованием, фильмами, немного спортом. Живу в Москве, но родом из Санкт-Петербурга, куда часто приезжаю. Зз Дева, Луна в близнецах 💙 Я разносторонний, творческий человек, открыта к общению и дружбе

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.