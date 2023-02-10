О себе

Привет! Мне 27 лет) В свободное от работы и учёбы время нравится гулять по городу, заходить в уютные кафе, посещать выставки, ходить в кино, на концерты ( особенно нравится фортепианная музыка), посещать мастер-классы( гончарная студия, бенто-торты и др.). Летом нравится кататься на велосипеде , зимой на коньках!

Буду рада новым знакомствам и общению!