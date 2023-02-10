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Нижний Новгород
Привет! Мне 27 лет) В свободное от работы и учёбы время нравится гулять по городу, заходить в уютные кафе, посещать выставки, ходить в кино, на концерты ( особенно нравится фортепианная музыка), посещать мастер-классы( гончарная студия, бенто-торты и др.). Летом нравится кататься на велосипеде , зимой на коньках!
Нижний Новгород
Профиль пользователя EKATERINA_96
О себе
Привет! Мне 27 лет) В свободное от работы и учёбы время нравится гулять по городу, заходить в уютные кафе, посещать выставки, ходить в кино, на концерты ( особенно нравится фортепианная музыка), посещать мастер-классы( гончарная студия, бенто-торты и др.). Летом нравится кататься на велосипеде , зимой на коньках!
Буду рада новым знакомствам и общению!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога
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