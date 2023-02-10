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Нижний Новгород
Профиль пользователя EKATERINA_96

фото пользователя EKATERINA_96

О себе

Привет! Мне 27 лет) В свободное от работы и учёбы время нравится гулять по городу, заходить в уютные кафе, посещать выставки, ходить в кино, на концерты ( особенно нравится фортепианная музыка), посещать мастер-классы( гончарная студия, бенто-торты и др.). Летом нравится кататься на велосипеде , зимой на коньках!
Буду рада новым знакомствам и общению!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить на музыкальную викторину «Отгадай мелодию»

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