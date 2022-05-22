⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Dyad
О себе
Ищем парочку, для общения и чтобы тусить вместе
Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏫 Учеба 📚 Книги 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры
Другие пользователи из города Нижний Новгород
Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.