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Нижний Новгород
Профиль пользователя DrVolk

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О себе

Разностороняя личность, в полном дзене с хаосом и гормонией: сноубординг и настолки, альтернатива и Брэм Стокер - легко 😉

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

В плохую погоду не всегда должно быть плохое настроение

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → другое

Общение и дружба

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