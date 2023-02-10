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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Din237
О себе
Диана, 21 год) Имеются отношения, занимаюсь танцами (high heels), учусь на логопеда в Мининском, работаю по специальности)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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