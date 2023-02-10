⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород

Нижний Новгород
Профиль пользователя Din237

фото пользователя Din237

О себе

Диана, 21 год) Имеются отношения, занимаюсь танцами (high heels), учусь на логопеда в Мининском, работаю по специальности)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

прогуляться, перекусить, попить кофе)

маленькое фото пользователя Angelina_99
маленькое фото пользователя Alina23
маленькое фото пользователя Sandra13
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Esya_17

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Познакомиться и прогуляться с кем-нибудь, ищу хороших друзей, подружек

Откликнулось 8 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя elinorrf
маленькое фото пользователя Leshka1986
маленькое фото пользователя Qwer.bek
маленькое фото пользователя Birkit93
маленькое фото пользователя Ivan52rus
маленькое фото пользователя ARCRYSIS
маленькое фото пользователя Tatianast
маленькое фото пользователя LesyaDamer
маленькое фото пользователя Ilva
маленькое фото пользователя Dexer
маленькое фото пользователя Niborick
маленькое фото пользователя Vladim
маленькое фото пользователя Maksvelnn
маленькое фото пользователя Marina236
маленькое фото пользователя BugDofer
маленькое фото пользователя Vladikk
маленькое фото пользователя Tanya_0399
маленькое фото пользователя vladoosya
маленькое фото пользователя SiTIS1323
маленькое фото пользователя Vivi87
маленькое фото пользователя Mis.Alinass
маленькое фото пользователя Katrina236
маленькое фото пользователя Sandra13
маленькое фото пользователя Natalie_08
маленькое фото пользователя yanafes
маленькое фото пользователя Killativ
маленькое фото пользователя cclouise
маленькое фото пользователя Olka1989

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам