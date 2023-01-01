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Нижний Новгород
Профиль пользователя DenKnov

фото пользователя DenKnov

О себе

Занимаюсь спортивным плаванием, хожу в спорт зал. Люблю танцевать различные виды танцев. Люблю походы на интересные выставки.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по центру города, проведем время в за чашкой согревающего напитка.

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Откликнулись 2 участника
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