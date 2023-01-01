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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя DenKnov
О себе
Занимаюсь спортивным плаванием, хожу в спорт зал. Люблю танцевать различные виды танцев. Люблю походы на интересные выставки.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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