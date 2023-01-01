Занимаюсь спортивным плаванием, хожу в спорт зал. Люблю танцевать различные виды танцев. Люблю походы на интересные выставки.

Был в сети пару дней назад

Пойдем гулять по центру города, проведем время в за чашкой согревающего напитка.

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