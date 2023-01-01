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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя DenisSmir
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Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
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