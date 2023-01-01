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Нижний Новгород
Профиль пользователя DenisSmir

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Нравится знакомится с новыми людьми. Ищу друзей

маленькое фото пользователя Pop_in
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя BugDofer

Нижний Новгород → собрать компанию

ЕСТЬ НАСТОЛКА "БАЛ МАСКАРАД" НА 9-15 ЧЕЛОВЕК, поиграть на улице))

Откликнулось 8 участников

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