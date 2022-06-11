Нижний Новгород
Профиль пользователя Dadinn

фото пользователя Dadinn

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Хорошо провести время

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться и хорошо провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение и дружба

маленькое фото пользователя Katrin86
Нижний Новгород → Другое

Посмотреть кино

маленькое фото пользователя Vlad_Pomad
Нижний Новгород → Другое

Давай погуляем сегодня (04.08) вечером и хорошо проведём время

маленькое фото пользователя cclouise
Нижний Новгород → Другое

Погулять или зайти в бар

маленькое фото пользователя Marina236
Нижний Новгород → Другое

Погулять в парке Швейцария вечером

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Другие пользователи из города Нижний Новгород

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.