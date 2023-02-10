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Нижний Новгород
Профиль пользователя Charlispring

фото пользователя Charlispring

О себе

Ищу друзей 😌

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Как ваши дела ?

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маленькое фото пользователя jay112
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулось 19 участников

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Нижний Новгород → другое

Общение и дружба

Откликнулось 16 участников

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