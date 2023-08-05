Всем здравствуйте) Меня зовут Мария) Ищу дружеское общение можно и онлайн и офлайн) Если хочешь выговориться то без проблем, даже если на прогулку и там излить душу без проблем) Не конфликтный я человек, миралюбивый. Не эксперт по всем темам, но постараюсь поддержать)) Не имеет значение друг или подруга, хочу подружится со всеми)) возраст не важен)

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения

🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.