Нижний Новгород
Профиль пользователя BugDofer
О себе
Всем здравствуйте) Меня зовут Мария) Ищу дружеское общение можно и онлайн и офлайн) Если хочешь выговориться то без проблем, даже если на прогулку и там излить душу без проблем) Не конфликтный я человек, миралюбивый. Не эксперт по всем темам, но постараюсь поддержать)) Не имеет значение друг или подруга, хочу подружится со всеми)) возраст не важен)
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
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