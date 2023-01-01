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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Bita
О себе
Желаю найти новых друзей ;) Сегодня скачала это приложение,пока не совсем понимаю как работает) За приятное времяпровождение, хочу научиться кататься на коньках 😁
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🪐 Астрология / таро
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