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Нижний Новгород
Профиль пользователя Bita

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О себе

Желаю найти новых друзей ;) Сегодня скачала это приложение,пока не совсем понимаю как работает) За приятное времяпровождение, хочу научиться кататься на коньках 😁

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🪐 Астрология / таро

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика
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