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Нижний Новгород
Профиль пользователя BillyBons

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О себе

Люблю общаться и гулять. Недавно переехал в Нижний Новгород, мне нравится открывать для себя новые места в этом красивом и уютном городе

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры
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