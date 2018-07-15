Нижний Новгород
Профиль пользователя Bender
О себе
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Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино
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