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Нижний Новгород
Меня зовут Аня. Люблю заниматься спортом. Обожаю день ног ахах
Нижний Новгород
Профиль пользователя Batyshka
О себе
Меня зовут Аня. Люблю заниматься спортом. Обожаю день ног ахах
Было бы неплохо найти друзей по залу, чтобы можно было иногда заниматься вместе. Вышла из анорексии и до сих пор борюсь с рпп ахах (было бы неплохо пообщаться с людьми с такой же пробоемой)🫠
Жутко люблю котиков, да и вообще животных. Люблю много гулять, иногда смотрю аниме, фильмы. Особенно люблю триллеры, часто залипаю на ютьюбе
Хз что ещё сказать🤷♀️
Если Вы не токсик, то надеюсь подружимся
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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