О себе

Меня зовут Аня. Люблю заниматься спортом. Обожаю день ног ахах

Было бы неплохо найти друзей по залу, чтобы можно было иногда заниматься вместе. Вышла из анорексии и до сих пор борюсь с рпп ахах (было бы неплохо пообщаться с людьми с такой же пробоемой)🫠

Жутко люблю котиков, да и вообще животных. Люблю много гулять, иногда смотрю аниме, фильмы. Особенно люблю триллеры, часто залипаю на ютьюбе

Хз что ещё сказать🤷‍♀️

Если Вы не токсик, то надеюсь подружимся