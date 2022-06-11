Увлекаюсь научными темами, видеоиграми, люблю читать и смотреть кино/сериалы про фантастику. В музыке особо уделяю внимание retrowave/synthwave, иструменталу и ностальгирую по песням из 90-2000хх. Очень редко посматриваю аниме и читаю мангу, когда выпадает такое настроение (раньше было с кем и часто). Учусь на актера дубляжа. Я из области, в 60 км от НН

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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