Нижний Новгород
Профиль пользователя Atom_Denker
О себе
Увлекаюсь научными темами, видеоиграми, люблю читать и смотреть кино/сериалы про фантастику. В музыке особо уделяю внимание retrowave/synthwave, иструменталу и ностальгирую по песням из 90-2000хх.
Очень редко посматриваю аниме и читаю мангу, когда выпадает такое настроение (раньше было с кем и часто).
Учусь на актера дубляжа.
Я из области, в 60 км от НН
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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