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Нижний Новгород
Привет! Мне 23 года. Ищу новых друзей и знакомых. Недавно переехала в Нижний, родом из Питера.
Нижний Новгород
Профиль пользователя Angelina_99
О себе
Привет! Мне 23 года. Ищу новых друзей и знакомых. Недавно переехала в Нижний, родом из Питера.
Люблю гулять, ходить в кино, театр. За любой движ.
Давайте общаться )
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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