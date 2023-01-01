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Нижний Новгород
Профиль пользователя Angelina_99

фото пользователя Angelina_99

О себе

Привет! Мне 23 года. Ищу новых друзей и знакомых. Недавно переехала в Нижний, родом из Питера.
Люблю гулять, ходить в кино, театр. За любой движ.
Давайте общаться )

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Нижний Новгород → собрать компанию

Хочу найти друзей. Недавно переехала в НН из Питера.

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Участие в других событиях

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Давай выпьем кофе и поговорим

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Москва → пообщаться

Ищу подружек для общения 🩵

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

прогуляться, перекусить, попить кофе)

Откликнулись 3 участника

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