Нижний Новгород
Профиль пользователя andrew1990

фото пользователя andrew1990
фото #2 пользователя andrew1990

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💨 Кальян

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → другое

Кто гулять?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение, схожие интересы

маленькое фото пользователя Nata_13
Нижний Новгород → Другое

Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

маленькое фото пользователя Katrin86
Нижний Новгород → Другое

Посмотреть кино

маленькое фото пользователя PolinaLel
Нижний Новгород → Другое

Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

маленькое фото пользователя Katya83
Нижний Новгород → Другое

Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе

маленькое фото пользователя OlgaO
Нижний Новгород → Другое

Погулять по городу.

маленькое фото пользователя Vlad_Pomad
Нижний Новгород → Другое

Давай погуляем сегодня (04.08) вечером и хорошо проведём время

маленькое фото пользователя Marina236
Нижний Новгород → Другое

Погулять в парке Швейцария вечером

маленькое фото пользователя MaoDzin
Нижний Новгород → Другое

Погулять в районе площади Свободы.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.