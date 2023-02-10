Нижний Новгород
Профиль пользователя andrew1990
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💨 Кальян
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Нижний Новгород → Другое
Общение, схожие интересы
Нижний Новгород → Другое
Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.
Нижний Новгород → Другое
Посмотреть кино
Нижний Новгород → Другое
Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)
Нижний Новгород → Другое
Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе
Нижний Новгород → Другое
Погулять по городу.
Нижний Новгород → Другое
Давай погуляем сегодня (04.08) вечером и хорошо проведём время
Нижний Новгород → Другое
Погулять в парке Швейцария вечером
Нижний Новгород → Другое
Погулять в районе площади Свободы.
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