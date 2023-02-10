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Нижний Новгород
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О себе

Хочу найти подруг для общения и встреч)Я мама двух девчонок 😃хочу разнообразить рутину )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📚 Книги💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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