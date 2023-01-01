Нижний Новгород
Профиль пользователя Anastasia_Kaig
О себе
катаюсь на велике 🚲
люблю кошей и собак, у самой котик и собачка (мопс), такчто можем погулять с собачками 🐱🐶
люблю фотографировать на телефон, можно сходить пофоткаться либо пофоткать 📷📸
мои хобби: шью, рисую вектором и просто на все руки мастер 😂
обожаю таких исполнителей, как: 10AGE, pyrokinesis, Billie Eilish, Amirchik, ДЕТИ RAVE, Oxxxmiron, Скриптонит, Тони Роут, КУОК, Sagath, Code: Pandorum и тд и тп 😎
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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