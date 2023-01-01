катаюсь на велике 🚲 люблю кошей и собак, у самой котик и собачка (мопс), такчто можем погулять с собачками 🐱🐶 люблю фотографировать на телефон, можно сходить пофоткаться либо пофоткать 📷📸 мои хобби: шью, рисую вектором и просто на все руки мастер 😂 обожаю таких исполнителей, как: 10AGE, pyrokinesis, Billie Eilish, Amirchik, ДЕТИ RAVE, Oxxxmiron, Скриптонит, Тони Роут, КУОК, Sagath, Code: Pandorum и тд и тп 😎

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 📺 Политика

✝️ Религия 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро

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