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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя A.lissa
О себе
Интроверт. Просто пообщаемся в интернете, могу выслушать. Если хочешь, сходим погулять.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
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