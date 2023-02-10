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Нижний Новгород
Профиль пользователя A.lissa

фото пользователя A.lissa

О себе

Интроверт. Просто пообщаемся в интернете, могу выслушать. Если хочешь, сходим погулять.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Ищу родственную душу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

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