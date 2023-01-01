Была в сети вчера

Познакомиться и прогуляться с кем-нибудь, ищу хороших друзей, подружек

Ищу с кем сходить на Диво Остров, покататься, покричать, погулять 👻

Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Погулять по городу, посидеть в кафе

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