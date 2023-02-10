Привет. Меня зовут Алина и я ищу подруг/подругу для совместных прогулок, посиделок и тд. Переехала из другого города, друзей подруг нет тут. Мне 24 года, работаю из дома удаленно. Замужем, детей нет. Муж часто в командировках, а мне нечем заняться 🙄

Профиль обновлён 5 февраля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💩 Странный юмор

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.