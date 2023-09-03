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Нижний Новгород
Профиль пользователя AlexisBonder

фото пользователя AlexisBonder

О себе

Учусь игре на классической гитаре, кузнечика уже умею. Хочу открыть категорию А, до этого момента есть велик.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Ярославль → пообщаться

Просто помолчать, можно даже обсудить небо.

маленькое фото пользователя Leka.01.01
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу

Откликнулось 14 участников

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