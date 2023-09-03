Нижний Новгород

Профиль пользователя AlexisBonder

О себе Учусь игре на классической гитаре, кузнечика уже умею. Хочу открыть категорию А, до этого момента есть велик.

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