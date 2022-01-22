О себе

Привет, я Маша👋🏼Хотелось бы общаться на разные темы, делиться всем, обсуждать фильмы/сериалы, скидывать фотки, вдохновляться :)

Сейчас пытаюсь больше читать про саморазвитие и познавать себя, создавать капсулы в одежде и домашний уют :)

Я не люблю токсичных людей, обожаю смешные шутеечки) Хочу перестать стесняться других и начать общаться кружочками в тг😅

Я хочу похудеть и привести тело в форму, хожу в зал, осталось скинуть хотя бы 5 кг🙃

У меня нет хобби, но я в поисках себя)

Нравится рисовать и красивые фотографии(веду инстаграм), хотелось бы заняться танцами, но пока не могу выделить время(

Веду учет доходов и расходов, откладываю на пенсию, пытаюсь инвестировать😂

Домашних животные нет, но я мечтаю о девон-рексе😊

Люблю капучино и айс-капучино)

Пока в чем-то большем не раскрылась, пишите, буду рада)