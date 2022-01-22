Нижний Новгород
Профиль пользователя Alessshina
О себе
Привет, я Маша👋🏼Хотелось бы общаться на разные темы, делиться всем, обсуждать фильмы/сериалы, скидывать фотки, вдохновляться :)
Сейчас пытаюсь больше читать про саморазвитие и познавать себя, создавать капсулы в одежде и домашний уют :)
Я не люблю токсичных людей, обожаю смешные шутеечки) Хочу перестать стесняться других и начать общаться кружочками в тг😅
Я хочу похудеть и привести тело в форму, хожу в зал, осталось скинуть хотя бы 5 кг🙃
У меня нет хобби, но я в поисках себя)
Нравится рисовать и красивые фотографии(веду инстаграм), хотелось бы заняться танцами, но пока не могу выделить время(
Веду учет доходов и расходов, откладываю на пенсию, пытаюсь инвестировать😂
Домашних животные нет, но я мечтаю о девон-рексе😊
Люблю капучино и айс-капучино)
Пока в чем-то большем не раскрылась, пишите, буду рада)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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