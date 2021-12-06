Нижний Новгород
Профиль пользователя Alena_1350
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Нижний Новгород → Другое
Общение и дружба
Нижний Новгород → Другое
Давай погуляем сегодня (04.08) вечером и хорошо проведём время
Нижний Новгород → Другое
Погулять в парке Швейцария вечером
Нижний Новгород → Другое
Найти подругу для общения ,поболтать выпить кофе
Нижний Новгород → Другое
Ищем пару или соло ребят погулять по Нижнему
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