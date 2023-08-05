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Нижний Новгород
Профиль пользователя Alejio

фото пользователя Alejio

О себе

Семейная пара. Общение, дружба, новые знакомые

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью

События пользователя

Нижний Новгород → другое

Сходить в кафе прогуляться по набережной

Нижний Новгород → пообщаться

О всякой ерунде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → пообщаться

Открыта к общению. Если тебе не с кем поболтать - пиши).

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nast_dev

Иркутск → пообщаться

Пообщаться онлайн или встретиться вживую погулять ))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя TaSamajAlena

Нижний Новгород → пообщаться

С удовольствием пообщаюсь, нужны новые идеи)

Откликнулись 2 участника

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