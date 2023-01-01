Я художник. Интересует изобразительное искусство, театр, рок-н-ролл и другая хорошая качественная музыка. Обожаю природу, лес, занимаюсь йогой. Люблю старый Нижний, гулять по городу, писать этюды. Учу английский и немецкий, много путешествую. Замужем, есть двое детей двойняшек 4 года.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Ищешь друзей и компанию в городе Нижний Новгород?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Нижний Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.