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Нижневартовск
Профиль пользователя OlaPi_Grilyazh

фото пользователя OlaPi_Grilyazh

О себе

Мы не один, мы два(ну кароч нас двое, имейте в виду)
Смотрим аниме иногда, да и в принципе любим посидеть посмотреть что-нибудь вместе
Любим рукодельничать, когда не лень, но обычно лень, нас надо заставлять/мотивировать
Любим слушать музыку, петь там и всякое такое... Танцевать не очень, я это делаю в принципе всегда и не обязательно с музыкой, а она вообще никогда
Любим есть, не любим готовить, но любим людей, которые нам готовят)) ну и опять же если нас заставить, кхм да мотивировать.. Мы можем все(танцеввть она все еще не будет)
Фоткаться только я люблю...
А! И почему собственно у нас один аккаунт то... у нее как-бы памяти на телефоне нет... Воот

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика💨 Кальян

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Нижневартовск → собрать компанию

Собираю компашку

Откликнулись 2 участника

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