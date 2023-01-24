Нижневартовск
Профиль пользователя OlaPi_Grilyazh
О себе
Мы не один, мы два(ну кароч нас двое, имейте в виду)
Смотрим аниме иногда, да и в принципе любим посидеть посмотреть что-нибудь вместе
Любим рукодельничать, когда не лень, но обычно лень, нас надо заставлять/мотивировать
Любим слушать музыку, петь там и всякое такое... Танцевать не очень, я это делаю в принципе всегда и не обязательно с музыкой, а она вообще никогда
Любим есть, не любим готовить, но любим людей, которые нам готовят)) ну и опять же если нас заставить, кхм да мотивировать.. Мы можем все(танцеввть она все еще не будет)
Фоткаться только я люблю...
А! И почему собственно у нас один аккаунт то... у нее как-бы памяти на телефоне нет... Воот
Была в сети на этой неделе
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