О себе

Мы не один, мы два(ну кароч нас двое, имейте в виду)

Смотрим аниме иногда, да и в принципе любим посидеть посмотреть что-нибудь вместе

Любим рукодельничать, когда не лень, но обычно лень, нас надо заставлять/мотивировать

Любим слушать музыку, петь там и всякое такое... Танцевать не очень, я это делаю в принципе всегда и не обязательно с музыкой, а она вообще никогда

Любим есть, не любим готовить, но любим людей, которые нам готовят)) ну и опять же если нас заставить, кхм да мотивировать.. Мы можем все(танцеввть она все еще не будет)

Фоткаться только я люблю...

А! И почему собственно у нас один аккаунт то... у нее как-бы памяти на телефоне нет... Воот