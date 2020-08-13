Слушаю поп, рэп, рок, всё по настроению Смотрю турецкие, латиноамериканские и американские сериалы Люблю читать фэнтези, романы, энциклопедии Люблю рисовать, когда время позволяет Люблю сортировать всё) Люблю суши Люблю путешествия Люблю итересные мероприятия

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

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Нижневартовск → пообщаться Хочу найти, который разделит со мной мои интересы

Новый Уренгой → Другое Просто поболтать о всяком)

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Москва → Другое Есть желание поболтать на разные темы

Москва → Другое Найти подругу, было бы славно…

Омск → Другое Поговорить о чем нибудь

Омск → Другое Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

Москва → Другое На все темы

Москва → Другое Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

Тула → Другое Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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