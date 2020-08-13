Нижневартовск
Профиль пользователя Mariannaver
О себе
Слушаю поп, рэп, рок, всё по настроению
Смотрю турецкие, латиноамериканские и американские сериалы
Люблю читать фэнтези, романы, энциклопедии
Люблю рисовать, когда время позволяет
Люблю сортировать всё)
Люблю суши
Люблю путешествия
Люблю итересные мероприятия
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Поговорим обо всём на свете)
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Помогите стать человеком
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко
Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок
На все темы
Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))
Поговорить о чем нибудь
Найти подругу, было бы славно…
Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём
Расскажите о ваших хобби
Есть желание поболтать на разные темы
Робята,давайте жить дружно 🤲 😅
На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)
Просто поболтать о всяком)
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