Нижневартовск
Профиль пользователя Mariannaver

фото пользователя Mariannaver

О себе

Слушаю поп, рэп, рок, всё по настроению
Смотрю турецкие, латиноамериканские и американские сериалы
Люблю читать фэнтези, романы, энциклопедии
Люблю рисовать, когда время позволяет
Люблю сортировать всё)
Люблю суши
Люблю путешествия
Люблю итересные мероприятия

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Нижневартовск → пообщаться

Найти человека, который меня понимает

Нижневартовск → пообщаться

Хочу найти, который разделит со мной мои интересы

Нижневартовск → пообщаться

Давайте поиграем в ассоциации

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя DianaDi
Тула → Другое

Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

маленькое фото пользователя GYSIK
Москва → Другое

Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

маленькое фото пользователя Hotgerl
Москва → Другое

На все темы

маленькое фото пользователя Violetta2711
Омск → Другое

Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

маленькое фото пользователя Deacon
Омск → Другое

Поговорить о чем нибудь

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Найти подругу, было бы славно…

маленькое фото пользователя AndreT
Омск → Другое

Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём

маленькое фото пользователя ees_eek
Новосибирск → Другое

Расскажите о ваших хобби

маленькое фото пользователя Aleksey1985
Москва → Другое

Есть желание поболтать на разные темы

маленькое фото пользователя Stanisla
Нижний Новгород → Другое

Робята,давайте жить дружно 🤲 😅

маленькое фото пользователя scriptkid
Новосибирск → Другое

На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

маленькое фото пользователя Bobreogen
Новосибирск → Другое

Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

маленькое фото пользователя HardRiff
Новый Уренгой → Другое

Просто поболтать о всяком)

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