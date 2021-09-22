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Нижнекамск
Профиль пользователя Rusyatopgamer

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О себе

Простой парень люблю общаться кататься на велике рад с кем то хорошо провести время в целом рад любому общению на разные темы Например саморазвития бытовые проблемы

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Нижнекамск → прогуляться, перекусить
Провести время покататься в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением
маленькое фото пользователя Koteyka
Москва → Другое
Хочу по общаться с нибудь на любые темы и все в этом духе
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