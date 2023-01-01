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Нижнекамск
Нижнекамск
Профиль пользователя Joker3012
О себе
Работаю, и занимаюсь спортом, в свободное время люблю прогуляться, сходить в кино, ищу хорошую компанию для совместных встречь и время провождения😄
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать
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