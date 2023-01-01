Нижнекамск

Профиль пользователя DeadpoolNK

О себе Меломан, от классики до рока

Работаю в выходные стараюсь дома не сидеть, занимаюсь зимой сноубордом, летом баскетбол, волейбол. Люблю что то делать руками, полигональные фигуры, рисование

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Нижнекамск