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Нижнекамск
Профиль пользователя DeadpoolNK

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О себе

Меломан, от классики до рока
Работаю в выходные стараюсь дома не сидеть, занимаюсь зимой сноубордом, летом баскетбол, волейбол. Люблю что то делать руками, полигональные фигуры, рисование

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб
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