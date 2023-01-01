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Нижнекамск
Меломан, от классики до рока
Нижнекамск
Профиль пользователя DeadpoolNK
О себе
Меломан, от классики до рока
Работаю в выходные стараюсь дома не сидеть, занимаюсь зимой сноубордом, летом баскетбол, волейбол. Люблю что то делать руками, полигональные фигуры, рисование
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб
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