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Невинномысск
Слушаю в основном альтернативную музыку, но в последнее время крепко сижу на Radio tapok
Невинномысск
Профиль пользователя rocoSsovsky
О себе
Слушаю в основном альтернативную музыку, но в последнее время крепко сижу на Radio tapok
Хобби - рукоделие, компьютерные игры люблю тоже, но комп не тянет и времени нет(
Лишилась своей единственной подруги (территориально), а так хочется иногда кому-то пожаловаться и поддержать в ответ
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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