О себе

Слушаю в основном альтернативную музыку, но в последнее время крепко сижу на Radio tapok

Хобби - рукоделие, компьютерные игры люблю тоже, но комп не тянет и времени нет(



Лишилась своей единственной подруги (территориально), а так хочется иногда кому-то пожаловаться и поддержать в ответ