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Невинномысск
Профиль пользователя rocoSsovsky

фото пользователя rocoSsovsky

О себе

Слушаю в основном альтернативную музыку, но в последнее время крепко сижу на Radio tapok
Хобби - рукоделие, компьютерные игры люблю тоже, но комп не тянет и времени нет(

Лишилась своей единственной подруги (территориально), а так хочется иногда кому-то пожаловаться и поддержать в ответ

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Christina2223

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

Откликнулось 8 участников

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