Пишу музыку и книги, катаюсь на лонгборде, сапсёрфе и электричках, обожаю путешествия и море, коллекционирую cd, винил и ретро-консоли 😎

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

😓 Обсудить проблемы 🎲 Настольные игры 📺 Политика 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

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