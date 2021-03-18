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Невинномысск
Профиль пользователя Alina24

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О себе

Люблю увлекаться бисероплетением, гулять, тусить с друзьями, общаться, 20 шк прп

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katefo
Невинномысск → Другое
Кто со мной на аттракционы?
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