Москва
Профиль пользователя Zoya

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О себе

Слушаю музыку. Люблю прогулки по Москве и Подмосковью. Знаю интересные для посещения места. Нужна компания

Профиль обновлён 25 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Просмотр телепередач, фильмов и сериалов онлайн

Москва → сходить на мероприятие

Смотрим ёлки 9

Королев → активный отдых

Ищу новых друзей. Живу в Подмосковье - королев. Часто гуляю в Москве.

Участие в других событиях

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.