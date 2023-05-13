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Нефтекамск
Я профессионально занимаюсь рекламой
Нефтекамск
Профиль пользователя Saprykin
О себе
Я профессионально занимаюсь рекламой
Хорошо рисую, разбираюсь в искусстве, играю на гитаре, пишу музыку. Читаю книги
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
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