Нефтекамск

Профиль пользователя Saprykin

О себе Я профессионально занимаюсь рекламой

Хорошо рисую, разбираюсь в искусстве, играю на гитаре, пишу музыку. Читаю книги

Был в сети на прошлой неделе

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