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Нефтекамск
Профиль пользователя Saprykin

фото пользователя Saprykin

О себе

Я профессионально занимаюсь рекламой
Хорошо рисую, разбираюсь в искусстве, играю на гитаре, пишу музыку. Читаю книги

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Кто хочет попить кофе в арт квадрате?

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Откликнулся 1 участник
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