Назарово
Профиль пользователя Anastasia1808

фото пользователя Anastasia1808

О себе

Смотрю фильмы, читаю книги

Профиль обновлён 11 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Назарово → пообщаться

Хочу общаться, ищу друзей-знакомых

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia_69
Нижний Новгород → Другое

Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.